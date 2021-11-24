23 листопада в окупованому Криму співробітники російського ОМОНу затримали 31 активіста, які прийшли зустріти звільненого після незаконного арешту адвоката Едема Семедляєва.
Серед затриманих – десять жінок та четверо журналістів, повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
Нині вони перебувають у “Київському відділі поліції Сімферополя”, звідки їх повинні спрямувати до різних відділів поліції.
– Засуджую незаконні затримання українських громадян у тимчасово окупованому Криму. Своїми діями країна-окупант порушує статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу висловлення поглядів, – наголошує омбудсмен.
Людмила Денісова нагадує, що документом передбачена, зокрема, свобода дотримання поглядів та ідей без втручання органів державної влади незалежно від кордонів.
Кримський адвокат Едем Семедляєв, якого 23 листопада прийшли зустрічати активісти, 12 діб провів у “Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання” за незаконним обвинуваченням у “непокорі співробітникам поліції”.
Джерело: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова