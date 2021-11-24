23 листопада в окупованому Криму співробітники російського ОМОНу затримали 31 активіста, які прийшли зустріти звільненого після незаконного арешту адвоката Едема Семедляєва.

Серед затриманих – десять жінок та четверо журналістів, повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Нині вони перебувають у “Київському відділі поліції Сімферополя”, звідки їх повинні спрямувати до різних відділів поліції.

– Засуджую незаконні затримання українських громадян у тимчасово окупованому Криму. Своїми діями країна-окупант порушує статтю 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожен має право на свободу висловлення поглядів, – наголошує омбудсмен.

Людмила Денісова нагадує, що документом передбачена, зокрема, свобода дотримання поглядів та ідей без втручання органів державної влади незалежно від кордонів.

У Криму під СІЗО затримали 31 активіста / 4 фотографии

Кримський адвокат Едем Семедляєв, якого 23 листопада прийшли зустрічати активісти, 12 діб провів у “Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання” за незаконним обвинуваченням у “непокорі співробітникам поліції”.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова