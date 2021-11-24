У селі Стегниківці у Тернопільській області сталася масштабна пожежа в одній з будівель на території фермерського господарства.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь на фермі спалахнув на площі щонайменше 800 кв. м.

Полум’я вдалося локалізувати через майже 50 хвилин після отримання повідомлення про пожежу, а ще через одну годину та 20 хвилин повністю ліквідувати.

Для гасіння вогню залучили 12 рятувальників та чотири одиниці пожежної техніки. У рятувальній службі зазначили, що постраждалих чи жертв немає.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 115 пожеж, унаслідок яких загинули четверо осіб, постраждали троє людей, однак троє громадян вдалося врятувати.

З початку 2021 року в Україні зафіксували 75 406 пожеж, які забрали життя 1 481 людини. Ще 1 192 осіб постраждали, проте 1 547 громадян залишилися неушкодженими.