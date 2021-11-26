25 ноября на окружной Харькова произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. В результате аварии на въезде в город погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Харьковская областная прокуратура обнародовала видео ДТП на окружной Харькова.

Видео ДТП на окружной в Харькове

ДТП на окружной в Харькове произошло вечером 25 ноября. На въезде в город столкнулись пять авто — три легковушки и два грузовика.

По данным полиции, водитель автомобиля MAN с полуприцепом пересекал перекресток на красный сигнал светофора. В результате он столкнулся с Chevrolet Nubira.

После столкновения MAN опрокинулся на левый борт на встречную полосу движения, где находилось такси Renault Logan. Кроме того, полуприцеп задел Suzuki СХ-4.

В результате ДТП на окружной в Харькове погибли три человека — водитель такси, бабушка и ребенок трех-четырех лет. Пять человек пострадали – их отвезли в больницу.

41-летний водитель грузовика MAN задержан. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.

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