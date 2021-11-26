Вантажівка розчавила таксі: з’явилося відео смертельної ДТП на окружній у Харкові

25 листопада на окружній під Харковом сталася смертельна ДТП за участі п’яти автомобілів. У результаті аварії на в’їзді до Харкова загинули троє людей, ще п’ятеро постраждали.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила відео ДТП на окружній у Харкові.

Відео ДТП на окружній у Харкові

ДТП на окружній у Харкові сталася увечері 25 листопада. На в’їзді до міста зіштовхнулося п’ять авто – три легковики та дві вантажівки.

За даними поліції, водій автомобіля MAN з напівпричепом перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора. У результаті він зіштовхнувся з Chevrolet Nubira.

Після зіткнення MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де перебувало таксі Renault Logan. Крім того, напівпричеп зачепив Suzuki СХ-4.

Внаслідок ДТП на окружній у Харкові загинуло троє людей – водій таксі, бабуся та дитина трьох-чотирьох років. П’ять осіб постраждали – їх відвезли до лікарні.

41-річного водія вантажівки MAN затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до 10 років.

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