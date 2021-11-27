В одном из баров столичного Подола неизвестные молодые люди с помощью подручных средств разбили витрину заведения и пытались проникнуть внутрь помещения.

Однако хулиганам не удалось этого сделать, поэтому они решили убежать. Об этом говорится в сообщении Полиции Киева на странице социальной сети Facebook.

По данным полиции, сообщение о происшествии поступило от работника бара, который сообщил о хулиганских действиях в заведении, расположенном на улице Верхний Вал.

Неизвестные разбили стекло на витрине и пытались зайти внутрь, однако им помешал персонал бара, закрывший заведение изнутри. Хулиганы прибегли к бегству.

Вскоре вблизи территории по имеющимся приметам полицейские обнаружили 12 молодых людей и задержали их. Правоохранители выясняют причины и все подробности происшествия.

Прокуратура внесла данные в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 (Хулиганство) УК Украины. Следствие продолжается.