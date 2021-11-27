В одному з барів столичного Подолу невідомі молодики за допомогою підручних засобів розтрощили вітрину закладу та намагалися проникнути всередину приміщення.

Проте хуліганам не вдалося цього зробити, тож вони вирішили втекти. Про це йдеться у повідомленні Поліції Києва на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними поліції, повідомлення про подію надійшло від працівника бару, який повідомив про хуліганські дії у закладі, розташованому на вулиці Верхній Вал.

Невідомі розбили скло на вітрині та намагалися зайти всередину, проте їм завадив персонал бару, який зачинив заклад зсередини. Хулігани вдалися до втечі.

Згодом поблизу території за наявними прикметами поліцейські виявили 12 молодиків та затримали їх. Наразі правоохоронці з’ясовують причини та всі подробиці події.

Прокуратура внесла дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Слідство триває.