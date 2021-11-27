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Факты / Происшествия

В Днепропетровской области авто переехало четырех людей: мать с сыном погибли

Юля Захарченко редактор ленты
В Днепропетровской области авто переехало четырех людей: мать с сыном погибли

В городе Каменское Днепропетровской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Машина наехала на четырех пешеходов.

По данным полиции, на улице Сичеславский путь напротив гостиницы Родина 50-летний водитель автомобиля ЗАЗ-1102 Таврия переехал четырех людей в зоне разделительной полосы автодороги.

Среди пешеходов – две женщины и два ребенка. На месте аварии погибла мать, а затем в больнице умер ее трехлетний сын. В медицинское учреждение доставили 9-летнюю девочку и 65-летнюю женщину.

50-летнего мужчину, находившегося за рулем автомобиля ЗАЗ-1102 Таврия, задержали правоохранители.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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