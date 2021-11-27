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У Дніпропетровській області авто переїхало чотирьох людей: матір з сином загинули

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Дніпропетровській області авто переїхало чотирьох людей: матір з сином загинули

У місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Машина наїхала на чотирьох пішоходів.

За даними поліції, на вулиці Січеславський шлях напроти готелю Родина 50-річний водій автомобіля ЗАЗ-1102 Таврія переїхав чотирьох людей у зоні розділової смуги автодороги.

Серед пішоходів – дві жінки та дві дитини. На місці аварії загинула матір, а згодом у лікарні помер її трирічний син. До медичного закладу доставили 9-річну дівчинку та 65-річну жінку.

50-річного чоловіка, який перебував за кермом автівки ЗАЗ-1102 Таврія, затримали правоохоронці.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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