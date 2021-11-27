Вибухи природного газу в Україні: найгучніші події за рік

В Україні часто відбуваються вибухи побутового газу, що спричиняє загибель та поранення людей.

Внаслідок подій українці по кілька років чекають, поки їм нададуть нове житло замість зруйнованих будинків.

Докладніше про схожі події читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вибух газу у Львові

18 грудня 2020 року у Львові стався вибух газу. Співробітники ДСНС евакуювали мешканців будинку.

Внаслідок пригоди зруйнована частина стіни в одній з квартир. Двоє осіб отримали поранення.

У зв’язку з інцидентом було припинено подачу газу та електрики.

Вибух газу в Одесі

В Одесі 2 квітня стався аналогічний випадок у квартирі триповерхового житлового будинку.

Внаслідок події загинула одна людина. Вона померла у лікарні. Ще дві особи було госпіталізовано з травмами середнього ступеня тяжкості.

Через вибух спалахнула пожежа. Також було пошкоджено зовнішню стіну будівлі, обвалилося перекриття між другим та третім поверхами. З будівлі тимчасово виселено 34 особи.

Вибух у Києві

Наступного дня після інциденту в Одесі вибух пролунав у Києві, що на вулиці Карла Маркса.

Внаслідок події було зруйновано двоповерхову будівлю. Через інцидент ніхто не постраждав.

Вибух газу у Дніпрі

У серпні вибух газу стався у квартирі у центрі Дніпра. Внаслідок події загинула подружня пара.

За словами рятувальників, подружжя практично згоріло живцем внаслідок пожежі, яка спалахнула після вибуху.

Незадовго до трагедії подружжя скаржилося до екстрених служб на витік газу.

Нагадаємо, у Новій Одесі Миколаївської області 27 листопада також стався вибух природного газу, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

У завалах рятувальники знайшли тіло жінки, яка мешкала на четвертому поверсі. Вибух знищив квартири одразу на двох поверхах – четвертому та п’ятому.

У ДСНС повідомили, що до пошуків постраждалих залучили кінологів та психологів.