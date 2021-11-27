В результате взрыва в одном из пятиэтажных домов города Новая Одесса было разрушено четыре квартиры – две на четвертом и две на пятом этажах.

Причиной детонации, по версии правоохранителей, стал взрыв природного газа на пятом этаже дома.

По состоянию на 16.46, спасатели смогли демонтировать часть конструкций, под которыми было выявлено тело женщины из квартиры на четвертом этаже.

К операции привлечены 116 человек и 27 единиц специальной техники. В частности, подразделениям ГСЧС пришлось применить тяжелый кран. Работы по демонтажу разрушенных элементов здания продолжаются.

Кроме того, к поиску потерпевших привлекли два кинологических расчета и двоих психолога.

При этом ГСЧС создала резерв в количестве 40 человек и пяти единиц техники.

Отметим, местные органы власти обещают оказать помощь всем пострадавшим жителям дома и их родственником. На данный момент решается вопрос временного размещения потерпевших.

На месте происшествия находится штаб по ликвидации последствий и оперативная группа ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Взрыв в Новой Одессе: как минимум один человек погиб / 10 фотографий

Напомним, в субботу, 27 ноября, прогремел мощный взрыв в одной из квартир города Новая Одесса, в результате которого пострадали по меньшей мере три человека.

В частности, двое из них находились в шоковом состоянии, а еще у одного жильца дома диагностирован перелом руки.

Из поврежденного подъезда эвакуированы 50 человек.