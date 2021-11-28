В городе Каменское Днепропетровской области произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома, расположенного на улице Цимлянская Южного района.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь загорелся в спальной комнате квартиры на четвертом этаже здания.

Спасатели выяснили, что горел диван и другая мебель внутри жилья. Пламя повредило бытовые принадлежности и мебель на общей площади около 4 кв. м.

В результате пожара пострадала девушка, которую карета экстренной медицинской помощи доставила в Каменскую городскую больницу. Ее госпитализировали с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.

Огонь удалось локализовать через 25 минут после получения сообщения о пожаре, а еще через две минуты полностью ликвидировать.

Для тушения пламени привлекли девять спасателей и три единицы пожарно-спасательной техники ГСЧС в Днепропетровской области.