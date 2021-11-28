У місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася пожежа в одній з квартир п’ятиповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Цимлянська Південного району.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув у спільній кімнаті квартири на четвертому поверсі будівлі.

Рятувальники з’ясували, що горів диван та інші меблі всередині житла. Полум’я пошкодило побутові речі та меблі на загальній площі близько 4 кв. м.

Внаслідок пожежі постраждала дівчина, яку карета екстреної медичної допомоги доставила до Кам’янської міської лікарні. Її госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння.

Вогонь вдалося локалізувати через 25 хвилин після отримання повідомлення про пожежу, а ще через дві хвилини повністю ліквідувати.

Для гасіння полум’я залучили дев’ятьох рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки ДСНС у Дніпропетровській області.