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Под Винницей легковушка врезалась в микроавтобус: двое погибших, восемь пострадавших

Юля Захарченко редактор ленты
Под Винницей легковушка врезалась в микроавтобус: двое погибших, восемь пострадавших

На трассе под Винницей легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус с пассажирами. 42-летний водитель и 64-летняя пассажирка легковушки погибли на месте аварии.

По данным Национальной полиции, водителя и семерых пассажиров доставили в местную больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести.

Пятеро человек, среди которых есть 9-летний мальчик, госпитализировали в медицинское учреждение. Другим пострадавшим оказали необходимую помощь, а вскоре отпустили домой.

Предварительно автомобиль ВАЗ 21114 на трассе возле села Алексеевка на закругленном участке автодороги выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Автомобиль и микроавтобус поместили на специальную площадку для содержания транспортных средств.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет. Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины аварии в рамках следствия.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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