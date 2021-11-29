На трасі під Вінницею легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та врізався у мікроавтобус з пасажирами. 42-річний водій та 64-річна пасажирка легковика загинули на місці аварії.

За даними Національної поліції, водія та сімох пасажирів доставили до місцевої лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня важкості.

П’ятьох людей, серед яких є 9-річний хлопчик, госпіталізували до медичного закладу. Іншим потерпілим надали необхідну допомогу, а згодом відпустили додому.

Попередньо автомобіль ВАЗ 21114 на трасі біля села Олексіївка на заокругленій ділянці автодороги виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Автомобіль та мікроавтобус помістили на спеціальний майданчик для утримання транспортних засобів.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Правоохоронці з’ясовують всі обставини та причини аварії у межах слідства.