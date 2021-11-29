Тіла викинув у криницю: буковинця засудили за вбивство матері та 8-річної сестри

Верховний суд визнав справедливим вирок 22-річному мешканцю Чернівецької області, який у 2019 році вбив свою матір і 8-річну сестру.

У 2020 році Кіцманський суд визнав підозрюваного винним у подвійному вбивстві та засудив його до довічного позбавлення волі.

Апеляцію подав захисник 22-річного буковинця. У касаційній скарзі він попросив пом’якшити покарання підзахисному, врахувати ті факти, що він вчинив злочин вперше, позитивно характеризується за місцем навчання та проживання. Крім того, засуджений є інвалідом дитинства II групи і перебуває на обліку лікаря-психіатра з діагнозом: дитячий аутизм.

Слідством встановлено, що у 2019 році хлопець прийшов до будинку матері і завдав їй понад 30 ножових поранень. Внаслідок отриманих травм 40-річна жінка загинула на місці.

З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник викинув тіло матері у криницю, розташовану на подвір’ї будинку.

Після цього він таким самим способом вбив свідка – свою 8-річну сестру, її тіло також викинув до криниці. Правоохоронці встановили, що підозрюваний готував злочин заздалегідь та усвідомлював наслідки своїх дій.

Після скоєного він втік до Києва, але там його затримала поліція. У результаті він зізнався у злочині. Хлопець розповів, що тривалий час був у конфлікті з матір’ю.

Верховний суд, розглядаючи апеляцію, переконливих доводів про необхідність призначення менш суворого покарання не знайшов.

Покарання визнали таким, що відповідає ступеню тяжкості кримінального правопорушення. Крім того, у рішенні йдеться, що вказані захисником обставини були враховані під час вироку.

Джерело: Чернівецька обласна прокуратура, Єдиний державний реєстр судових рішень