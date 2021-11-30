Жители разрушенного дома в Новой Одессе до сих пор не могут забрать документы из квартир

В Новой Одессе Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв 27 ноября. В результате были разрушены две квартиры на четвертом и две квартиры на пятом этажах.

В результате разрушения здания погибли пожилые супруги — женщина 84-х лет и ее 87-летний супруг. Тело женщины спасатели обнаружили в день взрыва, а ее мужа искали почти двое суток — его тело под завалами обнаружили только накануне вечером.

Кроме пожилой пары также погибла их 57-летняя соседка, которая жила на этаж ниже. В больницу в шоковом состоянии доставили парализованную женщину и супругов-пенсионеров из этого же разрушенного подъезда. У мужчины сложный перелом руки.

Сын пострадавшего мужчины – Олег рассказал, что дом рванул прямо на его глазах. Он сразу же бросился спасать родителей. Говорит, что пятого этажа, где жили родители, как будто и не было. Перекрытия рухнули на третий.

Спасатели, приехавшие вызволять из обломков людей — сначала руками разгребали завалы. Впоследствии подключили и технику.

Сразу после взрыва чрезвычайники эвакуировали более 60 жителей. Мэрия предложила им разместиться в общежитии лицея, но люди расселились у родственников. Все их вещи – остались в доме.

Со вчерашнего дня на месте работают эксперты, которые должны осмотреть дом и сказать, пригодны ли уцелевшие два подъезда для последующего проживания. Чиновники обещают осмотреть каждую квартиру и уже потом определить сумму компенсации пострадавшим от взрыва.

Взрыв произошел накануне утром примерно в 9:20 в пятиэтажном жилом доме. По предварительным данным, взорвался бытовой газ на пятом этаже.