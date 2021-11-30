Мешканці зруйнованого дому у Новій Одесі досі не можуть забрати документи з квартир

У Новій Одесі, що у Миколаївській області, у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух 27 листопада. У результаті було зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п’ятому поверхах.

Внаслідок руйнування будівлі загинуло літнє подружжя – жінка 84-х років та її 87-річний чоловік. Тіло жінки рятувальники знайшли в день вибуху, а її чоловіка шукали майже дві доби – його тіло під завалами виявили лише напередодні ввечері.

Окрім літньої пари також загинула їхня 57-річна сусідка, яка жила на поверх нижче. До лікарні в шоковому стані доправили паралізовану жінку та подружжя пенсіонерів з цього ж зруйнованого під’їзду. У чоловіка складний перелам руки.

Син постраждалого чоловіка, Олег розповів, що будинок рвонув просто на його очах. Він одразу кинувся рятувати батьків. Каже, що п’ятого поверху, де жили батьки – наче й не було. Перекриття завалилися аж на третій.

Рятувальники, які приїхали визволяти з уламків людей – спочатку руками розгрібали завали. Згодом долучили й техніку.

Одразу після вибуху надзвичайники евакуювали понад 60 мешканців. Мерія запропонувала їм розміститись у гуртожитку ліцею, але люди розселилися в родичів. Всі їхні речі – залишились у будинку.

Відучора на місці працюють експерти, які мають оглянути будинок та сказати, чи придатні вцілілі два під’їзди для подальшого проживання. Посадовці обіцяють оглянути кожну квартиру і вже потому визначити суму компенсації постраждалим від вибуху.

Вибух стався напередодні зранку, приблизно о 9:20, у п’ятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ на п’ятому поверсі.