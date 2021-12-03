Без штанів та документів: під Києвом знайшли напівоголене тіло жінки

Під Києвом на околиці Броварів, знайдено тіло жінки, яка загинула загадковою смертю.

Труп невідомої виявила інша місцева мешканка, яка вранці йшла на роботу.

Загибла була напівоголеною – на ній було приспущено колготи, але при цьому була куртка. Що саме з нею сталося – невідомо. Серед місцевих мешканців після події пішли чутки, що в місті завівся маніяк.

За словами водіїв маршруток, напередодні увечері жінку бачили біля зупинки. Вона проводила час у компанії чотирьох чоловіків.

Неподалік є ресторанно-готельний комплекс, проте там камери загиблу не зафіксували.

Що примітно, тіло було знайдено поруч із лікарнею, проте медики не бачили, що серед дерев лежить труп, тому лікарі не могли їй допомогти, коли її ще можна було врятувати.

Документів біля тіла не було знайдено, тому поліція не змогла ідентифікувати загиблу. Причину смерті жінки, якій було приблизно 40-45 років, також поки що не встановлено. Судмедексперти з’ясують, чи це було зґвалтування, вбивство або отруєння алкоголем.

Правоохоронці з’ясовують, із ким загибла проводила останні хвилини свого життя. Розслідуванням зайнялася поліція Києва.