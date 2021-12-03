СБУ разоблачила мощную ботоферму в Черновцах

В Черновцах разоблачили мощную ботоферму, которая вырастила и раскрутила более 20 тыс. ботов для пророссийских агитаторов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

– Большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели длинную историю, а также были верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины. Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства к антивакцинаторским настроениям, – говорится на сайте СБУ.

По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.

Во время обысков в офисе ботофермы, правоохранители изъяли компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, специальное программное обеспечение, почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских, и более 4000 платежных карт украинских банков.

Следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц продолжаются.

Читайте СБУ назвала фейком задержание ФСБ России троих украинцев

2 декабря Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.

По информации российских спецслужб, они якобы “собирали информацию и готовились устроить теракт”.