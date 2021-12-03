СБУ разоблачила мощную ботоферму в Черновцах

В Черновцах разоблачили мощную ботоферму, которая вырастила и раскрутила более 20 тыс. ботов для пророссийских агитаторов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
– Большинство бото-профилей скупили пророссийские агитаторы. Аккаунты имели длинную историю, а также были верифицированы в соцсетях – с использованием поддельных паспортов граждан Украины. Ботов использовали для дискредитации украинского государства и Вооруженных Сил Украины, для оправдания вооруженной агрессии РФ и подстрекательства к антивакцинаторским настроениям, – говорится на сайте СБУ.
По данным следствия, в группу кибербизнесменов входило около 15 человек. Деятельность проводили в специально арендованном офисе в Черновцах.
Во время обысков в офисе ботофермы, правоохранители изъяли компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, специальное программное обеспечение, почти 6400 стартовых пакетов украинских и иностранных мобильных операторов, в том числе и российских, и более 4000 платежных карт украинских банков.
Следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных к схеме лиц продолжаются.
2 декабря Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы задержала двух агентов СБУ и еще одного агента военной разведки.
По информации российских спецслужб, они якобы “собирали информацию и готовились устроить теракт”.