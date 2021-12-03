В Донецкой области мужчина жестоко убивал пожилых людей, чтобы завладеть их имуществом.

По данным Донецкой областной прокуратуры, жителя села Новотроицкое обвиняют в совершении двух умышленных убийств и разбойных нападений.

По данным следствия, мужчина в мае с тремя соучастниками ворвался в дом 90-летнего жителя села Трудовое, чтобы заполучить его ценности и деньги. Преступники нанесли жертве удары монтировкой, а также использовали кипятильник.

После пыток пожилого мужчину подожгли, а его деньги в размере полторы тысячи гривен забрали. Также воры изъяли столовые приборы и юбилейные медали, после чего скрылись с места преступления.

Спустя два месяца злоумышленники ворвались в дом 60-летней жительницы Краматорска. Незадолго до этого преступник делал у нее ремонт. Мужчина потребовал с пенсионерки деньги, дважды ударил ее молотком по спине, а затем привязал шнуром и эластичным бинтом к стульям.

Использовал монтировку и молоток: на Донетчине мужчина убивал пенсионеров ради пенсии / 3 фотографии

Женщина скончалась из-за асфиксии. Преступник заполучил 10300 грн и скрылся с места происшествия.

Полиция задержала мужчину. Преступнику грозит пожизненное лишение свободы.

Источник: ГПУ