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Використовував монтувалку та молоток: на Донеччині чоловік убивав пенсіонерів заради пенсії

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
поліція

У Донецькій області чоловік жорстоко вбивав людей похилого віку, щоб заволодіти їхнім майном.

За даними Донецької обласної прокуратури, мешканця села Новотроїцьке звинувачують у скоєнні двох умисних убивств та розбійних нападів.

За даними слідства, чоловік у травні з трьома співучасниками увірвався до будинку 90-річного мешканця села Трудове, щоб отримати його цінності та гроші. Злочинці завдали жертві ударів монтувалкою, а також використали кип’ятильник.

Після катувань літнього чоловіка підпалили, а його гроші у розмірі півтори тисячі гривень забрали. Також злодії вилучили столові прилади та ювілейні медалі, після чого втекли з місця злочину.

Через два місяці зловмисники увірвалися до будинку 60-річної мешканки Краматорська. Незадовго до того злочинець робив у неї ремонт. Чоловік зажадав із пенсіонерки гроші, двічі вдарив її молотком по спині, а потім прив’язав шнуром та еластичним бинтом до стільців.

Використовував монтувалку та молоток: на Донеччині чоловік убивав пенсіонерів заради пенсії / 3 фотографии

Жінка померла через асфіксію. Злочинець отримав 10300 грн та втік з місця події.

Поліція затримала чоловіка. Злочинцю загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: ГПУ

Фото: Нацполіція

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