В Черкасской области произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, во время которого пострадала 20-летняя девушка: ей оторвало руку.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось в субботу, 27 ноября, на автодороге Драбов-Золотоноша-Кононовка.

Около 12:30 возле села Шрамковка (Драбовский район) столкнулись легковушка ЗАЗ-1102 и грузовой автомобиль MAN.

По данным Национальной полиции, 43-летний водитель ЗАЗ не справился с управлением и не соблюдал безопасную скорость движения, в результате чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

В аварии серьезную травму получила 20-летняя пассажирка автомобиля ЗАЗ: ей оторвало руку. Водители же обоих транспортных средств не пострадали.

– В результате аварии 20-летняя пассажирка ЗАЗ получила телесные повреждения в виде травматической ампутации руки и была госпитализирована в реанимационное отделение Драбовской центральной районной больницы. Водители обоих автомобилей не пострадали, – рассказали в пресс-службе полиции.

20-летней девушке оторвало руку: в ДТП в Черкасской области столкнулись легковушка и грузовик / 3 фотографии

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту аварии. Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком 3 – 8 лет с лишением права управлять автомобилем до трех лет.

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