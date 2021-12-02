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Факты / Происшествия

В Кривом Роге грузовик сбил маму с ребенком: женщина погибла, а водитель скрылся

Валентина Летяк редактор ленты
ДТП в Кривому Розі

На Днепропетровском шоссе в Кривом Роге около 17.20 произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль ГАЗ сбил двух пешеходов, стоявших в районе разделительной полосы, и скрылся с места происшествия.

Удар был настолько сильным, что их отбросило на встречную полосу движения под колеса грузовика ДАФ.

В результате ДТП 33-летняя женщина погибла на месте, а ее 5-летнего сына забрала скорая.

Полиция уже задержала 45-летнего водителя-беглеца.

По факту ДТП возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
ДТП в Кривому Розі
В Кривом Роге грузовик сбил маму с ребенком: женщина погибла, а водитель скрылся / 3 фотографии
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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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