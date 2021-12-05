Поліцейський влаштував смертельну ДТП під Києвом: жертвами стали двоє людей

У Київській області співробітник поліції скоїв смертельну ДТП, жертвами якої стали двоє молодих людей.

Як поінформували в прес-службі Національної поліції Київської області, ДТП сталася близько 23.00 суботи, 4 грудня.

Відомо, що 32-річний поліцейський, який перебував за кермом власного автомобіля Volkswagen Passat, їхав у напрямку населеного пункту Нові Петрівці.

У якийсь момент він здійснив зіткнення з легковиком ЗАЗ-Таврія. На місці аварії загинув пасажир ЗАЗ. Йому було 23 роки.

До лікарні госпіталізували 23-річного водія легковика ЗАЗ та 22-річну пасажирку. Згодом дівчина померла внаслідок отриманих травм.

Поліцейського-водія Volkswagen уже затримали. Зараз правоохоронці з’ясовують, чи перебував він на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Для цього його доставили в медичний заклад для експертизи.

З’ясуванням обставин аварії займаються співробітники Державного бюро розслідувань.

Водночас у Головному управлінні Національної поліції за фактом ДТП проведуть службове розслідування.

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