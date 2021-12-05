Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Происшествия

В Ужгороде неизвестные подожгли авто журналиста: полиция расследует дело

Юля Захарченко редактор ленты
В Ужгороде неизвестные подожгли авто журналиста: полиция расследует дело

В Ужгороде сожгли два рядом припаркованные автомобили Subaru Forester и частично Volkswagen Beetle, принадлежащие местному журналисту.

По данным полиции Закарпатской области, на одной из улиц на окраине Ужгорода горели транспортные средства. Огонь полностью уничтожил одну машину и частично повредил вторую.

Оба автомобиля находились в пользовании местного жителя Закарпатья, занимающегося журналистской деятельностью.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал на своей странице в Facebook, что речь идет о Павле Билецком. По его словам, машины принадлежали журналисту и его жене.

Билецкий сообщил в комментарии НСЖУ, что связывает поджог транспортных средств со своей профессиональной деятельностью. В Союзе журналистов осудили это преступление и отметили, что оно является актом запугивания закарпатских журналистов.

Полиция устанавливает все причины пожара в автомобилях. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) УК Украины. В настоящее время расследование продолжается.

Читайте
В Кировоградской области на трассе произошло ДТП: водитель погиб, пострадала пассажирка

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка