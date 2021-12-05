В Ужгороде сожгли два рядом припаркованные автомобили Subaru Forester и частично Volkswagen Beetle, принадлежащие местному журналисту.

По данным полиции Закарпатской области, на одной из улиц на окраине Ужгорода горели транспортные средства. Огонь полностью уничтожил одну машину и частично повредил вторую.

Оба автомобиля находились в пользовании местного жителя Закарпатья, занимающегося журналистской деятельностью.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал на своей странице в Facebook, что речь идет о Павле Билецком. По его словам, машины принадлежали журналисту и его жене.

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Билецкий сообщил в комментарии НСЖУ, что связывает поджог транспортных средств со своей профессиональной деятельностью. В Союзе журналистов осудили это преступление и отметили, что оно является актом запугивания закарпатских журналистов.

Полиция устанавливает все причины пожара в автомобилях. Прокуратура открыла уголовное производство по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) УК Украины. В настоящее время расследование продолжается.