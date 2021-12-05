В Ужгороді спалили два поруч припарковані автомобілі Subaru Forester та частково Volkswagen Beetle, які належать місцевому журналісту.

За даними Поліції Закарпатської області, на одній з вулиць на околиці Ужгорода горіли транспортні засоби. Вогонь повністю знищив одну машину та частково пошкодив другу.

Обидві автівки перебували у користуванні місцевого жителя Закарпаття, який займається журналістською діяльністю.

Очільник Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розповів на своїй сторінці у Facebook, що йдеться про Павла Білецького. За його словами, машини належали журналістові та його дружині.

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Білецький повідомив у коментарі НСЖУ, що пов’язує підпал транспортних засобів зі своєю професійною діяльністю. У Спілці журналістів засудили цей злочин та зазначили, що він є актом залякування закарпатських журналістів.

Поліція з’ясовує всі причини пожежі в автомобілях. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, шляхом підпалу) КК України. Наразі розслідування триває.