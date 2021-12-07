В Карпатах нашли тело туриста, которого искали четыре дня

50-летний турист, пропавший 4 декабря в Карпатах во время катания на снегоходе, к сожалению, погиб.

Спасатели после четырех дней тяжелых поисков 7 декабря в 13.53 нашли тело мужчины.

К поискам привлекалось 90 человек и 33 единицы техники, среди них – спасатели, полицейские и волонтеры.

Для обследования территории в воздух также поднимали вертолет МИ-8.

Турист пропал на горной полонине Руна Ужгородского района Закарпатья во время катания на снегоходах с товарищами еще в субботу, 4 декабря.

Они потеряли ориентир и заблудились, разделившись на две группы.

В воскресенье двое его товарищей вышли на связь, добравшись до турбазы села Лумшоры. Третьего туриста так и нашли. Только наткнулись на его снегоход.