В Карпатах 4 декабря на горной полонине Руна Ужгородского района исчез турист, катавшийся с друзьями на снегоходах.

Туристы потеряли ориентир и заблудились, разделившись на две группы.

На следующий день двое из них вышли на связь и сообщили, что находятся на турбазе села Лумшоры.

Их третьего товарища искали до 1.00. Спасатели натолкнулись на его снегоход, но самого туриста до сих пор не нашли.

Поисковые работы были возобновлены в 5.00. В настоящее время к ним привлечены 30 человек личного состава и семь единиц техники от нескольких горных поисково-спасательных отрядов.

Присоединились к поискам туриста и пятеро волонтеров.

Исчез после катания на снегоходах: в Карпатах третий день ищут туриста / 3 фотографии

По прогнозам синоптиков, на Закарпатье 6 декабря днем умеренные осадки в виде дождя, в горах местами с мокрым снегом.

На горных участках дорог гололедица, ветер северный 5-10 м/с.

Температура воздуха днем – от 0 до +5, на высокогорье Карпат 0 -2.