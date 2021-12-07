Исчезновение туриста в Карпатах: к поискам планируют привлечь вертолет

По состоянию на утро 7 декабря в горах на Закарпатье продолжаются поиски 50-летнего туриста, пропавшего во время катания с друзьями на снегоходах еще в субботу, 4 декабря.

Поиски затрудняют погодные условия. В случае их улучшения спасатели планируют привлечь вертолет МИ-8.

Сейчас пропавшего мужчину ищут около 50 бойцов ГСЧС, 11 единиц спецтехники от горных поисково-спасательных отделений Закарпатской области.

Помогают также патрульные полицейские и волонтеры.

В субботу, 4 декабря, в Карпатах на горной полонине Руна Ужгородского района исчез турист, катавшийся с друзьями на снегоходах. Они потеряли ориентир и заблудились, разделившись на две группы.

На следующий день двое из них вышли на связь, а поиски их товарища продолжаются уже четвертый день.