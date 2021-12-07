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У Карпатах знайшли тіло туриста, якого шукали чотири дні

Валентина Летяк редакторка стрічки
У Карпатах знайшли тіло туриста

50-річний турист, який зник 4 грудня у Карпатах під час катання на снігоході, на жаль, загинув.

Рятувальники після чотирьох днів важких пошуків 7 грудня о 13.53 знайшли тіло чоловіка.

До пошуків залучалося 90 осіб та 33 одиниці техніки, сред них – рятувальники, поліцейські та волонтери.

Для обстеження території у повітря також піднімали вертоліт МІ-8.

Турист зник на полонині Руна Ужгородського району Закарпаття під час катання на снігоходах з товаришами ще в суботу, 4 грудня.

Вони втратили орієнтир і заблукали, розділившись на дві групи.

У неділю двоє його товаришів вийшли на зв’язок, діставшись до турбази села Лумшори. Третього туриста так і знашли. Лише натрапили на його снігохід.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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