На Хмельнитчине мужчина развратил дочь и облил ее лицо серной кислотой

В Шепетовском районе Хмельницкой области суд объявил приговор 44-летнему мужчине, который развращал свою дочь и изуродовал ее лицо.
По данным следствия, злоумышленник развращал девушку с 14 лет. Он держал ее в постоянном психологическом напряжении, чрезмерно контролировал и заставлял чаще приезжать домой во время учебы в Хмельницком.
На телефон девушки и ее родственников постоянно поступали сообщения из неизвестных номеров с угрозами. В них содержались фотографии изуродованных людей и изображения с элементами порнографии. Потерпевшую обвиняли в непристойном поведении.
В августе 2019 года с помощью таких сообщений мужчина заставил девушку ночью пойти в поле. Там он облил ее серной кислотой. Потерпевшая узнала в злоумышленнике собственного отца.
Девушку госпитализировали в больницу, у нее было изуродовано лицо и 6% ожогов тела.
Суд доказал вину мужчины по двум статьям:
- умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особой муки (ч. 2 ст. 121 УКУ);
- развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего или попечительство о нем (ч. 2 ст. 156 УКУ).
За указанные преступления жителя Хмельницкой области приговорили к 8,5 годам лишения свободы.
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