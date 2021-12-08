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На Хмельниччині чоловік розбестив доньку та облив її обличчя сірчаною кислотою

Людмила Богданова редакторка стрічки
На Хмельниччині чоловік розбестив доньку та облив її обличчя сірчаною кислотою

У Шепетівському районі Хмельницької області суд оголосив вирок 44-річному чоловіку, який розбещував свою доньку і понівечив її обличчя.

За даними слідства, зловмисник розбещував дівчинку з 14 років. Він тримав її у постійній психологічній напрузі, надмірно контролював та погрозами змушував частіше приїжджати додому під час навчання у Хмельницькому.

На телефон дівчини та її родичів постійно надходили повідомлення з невідомих номерів з погрозами. У них містилися фотографії понівечених людей та зображення з елементами порнографії. Потерпілу звинувачували у непристойній поведінці.

У серпні 2019 року за допомогою таких повідомлень чоловік змусив дівчину серед ночі піти у поле. Там він облив її сірчаною кислотою. Потерпіла впізнала у зловмиснику власного батька.

Дівчину госпіталізували до лікарні, у неї було понівечене обличчя та 6% опіків тіла.

Суд довів вину чоловіка за двома статтями:

  • умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення (ч. 2 ст. 121 ККУ);
  • розпусні дії щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені членами сім’ї чи близькими родичами, особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілого або піклування про нього (ч. 2 ст. 156 ККУ).

За вказані злочини жителя Хмельницької області засудили до 8,5 років позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Depositphotos

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