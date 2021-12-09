В Черниговской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе под Черниговом столкнулись грузовик и трактор.

По данным Национальной полиции, в результате автокатастрофы пострадали два человека, которые ехали в тракторе. Один мужчина погиб на месте аварии, а второго госпитализировали в реанимацию.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи возле села Равнополье в Черниговской области. Грузовой автомобиль столкнулся с трактором, который двигался по той же полосе движения.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, следователи по расследованию преступлений в сфере транспорта. Правоохранители привлекли мобильную криминалистическую лабораторию.

ДТП в Украине

По данным Патрульной полиции, за период с января до октября 2021 года произошло 20 365 дорожно-транспортных происшествий с погибшими и травмированными.

Для сравнения, за весь 2020 год произошло 21 694 таких аварий на автодорогах. В то же время количество погибших и пострадавших уменьшилось на 8,8% и 6,8% соответственно.