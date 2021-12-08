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СБУ задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста на Закарпатье

Юля Захарченко редактор ленты
СБУ задержала подозреваемого в поджоге авто журналиста на Закарпатье

Правоохранители разоблачили исполнителя поджога автомобиля журналиста, работающего в закарпатском информационном агентстве. Им оказался мужчина, которого неоднократно приговаривали к уголовной ответственности.

По данным Службы безопасности Украины, местонахождение правонарушителя выяснили во время проведения следственно-оперативных действий. Мотив преступления – долговое обязательство журналиста.

Злоумышленник неоднократного отбывал уголовное наказание и был осужден за совершение тяжкого преступления. Следователи проверяют, мог ли подозреваемый совершить другие противоправные действия против представителей СМИ.

Исполнителю поджога сообщили о подозрении по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.

Правоохранители решают вопрос относительно избрания судом меры пресечения для местного жителя Ужгорода.

Поджог авто журналиста

В начале декабря 2021 года в Ужгороде подожгли автомобиль журналиста. Огонь полностью уничтожил машину представителя СМИ, а также частично повредил транспортное средство его жены.

Два автомобиля Subaru Forester и Volkswagen Beetle были припаркованы рядом. Прокуратура открыла уголовное производство, в рамках которого ведется следствие.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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