У Чернігівській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі під Черніговом зіткнулися вантажівка та трактор.

За даними Національної поліції, унаслідок автокатастрофи постраждали двоє людей, які їхали у тракторі. Один чоловік помер на місці аварії, а другого госпіталізували до реанімації.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі біля села Рівнопілля у Чернігівській області. Вантажний автомобіль зіткнувся з трактором, який рухався на тій же смузі руху.

На місці аварії працювали слідчо-оперативна група поліції, слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту. Правоохоронці залучили мобільну криміналістичну лабораторію.

ДТП в Україні

За даними Патрульної поліції, за період з січня до жовтня 2021 року сталося 20 365 дорожньо-транспортних пригод з загиблими та травмованими.

Для порівняння, за весь 2020 рік сталося 21 694 таких аварій на автодорогах. Водночас кількість загиблих та постраждалих зменшилася на 8,8% та 6,8% відповідно.