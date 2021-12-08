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Факты / Происшествия

Предупредила полицию о смерти малыша: в Харькове 36-летняя мать выпрыгнула из окна

Наташа Тарчевська редактор ленты
мати і дитина чб

В Харькове 36-летняя женщина пыталась совершить самоубийство. В квартире было обнаружено тело ее двухлетнего сына.

Инцидент произошел утром 8 декабря. Около 4.00 харьковчанка позвонила в полицию и сообщила о смерти ребенка. После этого женщина выпрыгнула из окна своей квартиры на четвертом этаже.

Когда на место происшествия прибыли медики и стражи порядка, женщину немедленно госпитализировали. Двухлетнего мальчика спасти не удалось.

Все данные о происшествии внесены в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) УК Украины.

Чтобы установить точную причину смерти ребенка, будет проведен ряд экспертиз: по неподтвержденной информации, на теле мальчика были обнаружены следы удушения.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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