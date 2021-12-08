Попередила поліцію про смерть малюка: у Харкові 36-річна матір вистрибнула з вікна

У Харкові 36-річна жінка намагалася скоїти самогубство. У квартирі було знайдено тіло її дворічного сина.

Інцидент стався вранці 8 грудня. Харків’янка зателефонувала до поліції і повідомила про смерть дитини. Після цього жінка вистрибнула з вікна своєї квартири на четвертому поверсі.

Коли на місце події прибули медики та правоохоронці, жінку негайно госпіталізували. Дворічного хлопчика врятувати не вдалося.

Усі дані про подію внесено до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Щоб встановити точну причину смерті дитини, буде проведено низку експертиз: за непідтвердженою інформацією, на тілі хлопчика було виявлено сліди удушення.