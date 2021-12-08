Правоохоронці викрили виконавця підпалу автомобіля журналіста, який працює у закарпатському інформаційному агентстві. Ним виявився чоловік, якого неодноразово засуджували до кримінальної відповідальності.

За даними Служби безпеки України, місцеперебування правопорушника з’ясували під час проведення слідчо-оперативних дій. Мотив злочину – боргове зобов’язання журналіста.

Зловмисник неодноразового відбував кримінальне покарання та був засуджений за скоєння тяжкого злочину. Слідчі перевіряють, чи міг підозрюваний вчинити інші протиправні дії проти представників ЗМІ.

Виконавцю підпалу повідомили про підозру за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 10 років.

Наразі правоохоронці розв’язують питання щодо обрання судом запобіжного заходу для місцевого жителя Ужгорода.

Підпал авто журналіста

На початку грудня 2021 року в Ужгороді підпалили автомобіль журналіста. Вогонь повністю знищив його машину представника ЗМІ, а також частково пошкодив транспортний засіб його дружини.

Два автомобілі Subaru Forester та Volkswagen Beetle були припаркованими поруч. Прокуратура відкрила кримінальне провадження, у рамках якого триває слідство.