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Факты / Происшествия

Драка в Харькове: пострадали пять полицейских, семерых человек задержали

Юля Захарченко редактор ленты
поліція

На улице Героев труда в Харькове произошла массовая драка, в результате которой пострадали пятеро работников полиции. Правоохранителей с телесными повреждениями доставили в больницу.

В полицию поступил вызов — свидетели сообщили о драке в Киевском районе Харькова. На место происшествия прибыл экипаж патрульных.

Граждане начали сопротивляться полицейским. Пятеро правоохранителей пострадали – их доставили в больницу с телесными повреждениями.

Семерых правонарушителей в возрасте от 19 до 50 лет задержали, им сообщили о подозрении в совершении преступления.

Следователи открыли уголовное производство по статье 28 (Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и статьей 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Наибольшее наказание по этим статьям предусматривает тюремное заключение до пяти лет или ограничение свободы на этот же срок.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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