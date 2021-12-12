Бійка у Харкові: постраждали п’ятеро поліцейських, сімох людей затримали

На вулиці Героїв праці у Харкові сталася масова бійка, унаслідок якої постраждали п’ятеро працівників поліції. Правоохоронців з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

До поліції надійшов виклик – свідки повідомили про бійку у Київському районі Харкова. На місце події прибув екіпаж патрульних.

Громадяни почали чинити спротив поліцейським. П’ятеро правоохоронців постраждали – їх доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Сімох правопорушників віком від 19 до 50 років затримали, їм повідомили про підозру в скоєнні злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Найбільше покарання за цими статтями передбачає тюремне ув’язнення до п’яти років або обмеження волі на цей же термін.