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У Луцьку авто в’їхало у людей: машиною міг керувати 16-річний хлопець

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Луцьку авто в’їхало у людей: машиною міг керувати 16-річний хлопець

У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої постраждали четверо людей. Автомобіль на пішохідному переході в’їхав у людей.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова. За її словами, в аварії травмувалися четверо людей, серед яких є маленька дитина.

Всіх постраждалих доставили до лікарні, наразі вони перебувають під наглядом медичних працівників.

За попередніми даними, за кермом іномарки перебував 16-річний водій. У салоні автомобіля було ще двоє неповнолітніх пасажирів.

Водій не впорався з керуванням машини, в’їхав у натовп та врізався у дерево. Після цього правопорушники намагалися втекти, проте працівники поліції їх затримали.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, з’ясовують всі обставини та можливі причини автокатастрофи у Луцьку.

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