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Украинский воин подорвался на мине: бойца доставили в госпиталь

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Украинский воин подорвался на мине: бойца доставили в госпиталь

Украинский военнослужащий подорвался на мине, которую дистанционно установили пророссийские боевики.

Лейтенант, которому 49 лет, доставлен в госпиталь, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Состояние украинского бойца оценивается медиками как средней тяжести.

В штабе ООС напомнили, что пластиковые мины, которые применяют террористы “ДНР” и “ЛНР” запрещены международными конвенциями.

Причинами для их запрета стало причинение значительных страданий военнослужащим и гражданским лицам при их подрыве и последующем извлечении осколков из тела раненого.

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Напомним, ранее командующий ООС Александр Павлюк заявил, что Москва рассматривает вариант, при котором ВС РФ окружат украинские войска на Донбассе для их полной ликвидации.

Он уточнил, что украинская сторона готова к такому сценарию с 2017-2018 годов, но от России можно ждать любого развития ситуации, даже неадекватного.

Павлюк добавил, что такой вариант может быть основным, так как при наступлении лоб в лоб РФ может понести огромные потери.

Источник: Штаб ООС

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