Украинский воин подорвался на мине: бойца доставили в госпиталь

Украинский военнослужащий подорвался на мине, которую дистанционно установили пророссийские боевики.

Лейтенант, которому 49 лет, доставлен в госпиталь, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Состояние украинского бойца оценивается медиками как средней тяжести.

В штабе ООС напомнили, что пластиковые мины, которые применяют террористы “ДНР” и “ЛНР” запрещены международными конвенциями.

Причинами для их запрета стало причинение значительных страданий военнослужащим и гражданским лицам при их подрыве и последующем извлечении осколков из тела раненого.

Напомним, ранее командующий ООС Александр Павлюк заявил, что Москва рассматривает вариант, при котором ВС РФ окружат украинские войска на Донбассе для их полной ликвидации.

Он уточнил, что украинская сторона готова к такому сценарию с 2017-2018 годов, но от России можно ждать любого развития ситуации, даже неадекватного.

Павлюк добавил, что такой вариант может быть основным, так как при наступлении лоб в лоб РФ может понести огромные потери.