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Український воїн підірвався на міні: бійця доправили до шпиталю

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Український воїн підірвався на міні: бійця доправили до шпиталю

Український військовослужбовець підірвався на міні, яку дистанційно встановили проросійські бойовики.

Лейтенанта, якому 49 років, доставлено до шпиталю, повідомляє прес-служба штабу Операції об’єднаних сил.

Стан українського бійця оцінюється медиками як середньої тяжкості.

У штабі ООС нагадали, що пластикові міни, які застосовують терористи “ДНР” та “ЛНР”, заборонені міжнародними конвенціями.

Причинами для їхньої заборони стало заподіяння значних страждань військовослужбовцям та цивільним особам під час їх підриву та подальшого вилучення осколків з тіла пораненого.

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Нагадаємо, раніше командувач ООС Олександр Павлюк заявив, що Москва розглядає варіант, за якого ЗС РФ оточать українські війська на Донбасі для їх повної ліквідації.

Він уточнив, що українська сторона готова до такого сценарію з 2017-2018 років, але від Росії можна чекати будь-якого розвитку ситуації, навіть неадекватного.

Павлюк додав, що такий варіант може бути основним, оскільки при настанні лоба в лоб РФ може зазнати величезних втрат.

Джерело: Штаб ООС

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