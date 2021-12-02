Россия рассматривает вариант с окружением украинских войск на Донбассе для их ликвидации. Об этом сообщил командующий ООС Александр Павлюк.

Он уточнил, что украинская сторона готова к такому сценарию с 2017-2018 годов, но от России можно ждать любого развития ситуации, даже “неадекватного”.

– Как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения. Потому этот вопрос мы учитываем, усиливаем соответствующие направления, изучаем развертывание наших резервов на соответствующих рубежах, – подчеркнул Павлюк.

Он уточнил, что этот вариант может быть основным, так как при наступлении лоб в лоб РФ может понести огромные потери.

Фото: Минобороны