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Факты / Украина

Россия хочет оцепить и ликвидировать украинские войска в ОРДЛО – ООС

Анастасия Гевко редактор ленты
Олександр Павлюк

Россия рассматривает вариант с окружением украинских войск на Донбассе для их ликвидации. Об этом сообщил командующий ООС Александр Павлюк.

Он уточнил, что украинская сторона готова к такому сценарию с 2017-2018 годов, но от России можно ждать любого развития ситуации, даже “неадекватного”

– Как один из вариантов мы рассматриваем этот охват, отрезание нас от основной части, а затем попытка поэтапного уничтожения. Потому этот вопрос мы учитываем, усиливаем соответствующие направления, изучаем развертывание наших резервов на соответствующих рубежах, – подчеркнул Павлюк.

Он уточнил, что этот вариант может быть основным, так как при наступлении лоб в лоб РФ может понести огромные потери.

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Фото: Минобороны

Источник: Радио Свобода

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