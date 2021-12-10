Есть опыт Приднестровья: Кулеба исключает односторонние уступки по Донбассу

Украина не пойдет на односторонние уступки России по Донбассу. Опыт оккупированного Приднестровья показывает, что прямые переговоры с сепаратистами и внеблоковость не дают гарантий восстановления территориальной целостности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он убежден, что идея надавить на Украину и принудить к односторонним компромиссам необдуманная.

– Москва давно требует от Киева прямого диалога с Донецком и Луганском – двумя оккупированными Россией регионами на востоке Украины. Украина всегда отвергала это требование по очевидным причинам: Россия – сторона конфликта, и мы не позволим ей выставлять себя посредником, – отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба добавил: исторический опыт показывает, что требование прямых переговоров с оккупационными властями вряд ли удовлетворило бы Россию.

Ведь после того как в Приднестровском регионе Молдовы обострился вооруженный конфликт в 1992 году, Москва потребовала от Кишинева прямого диалога с Тирасполем при своем участии в роли посредника. Тогда Молдова согласилась — в надежде, что этот шаг позволит урегулировать конфликт и восстановить территориальную целостность.

– В 1994 году Молдова предприняла еще одну попытку содействовать урегулированию, официально провозгласив внеблоковый курс и отказавшись от движения к членству в НАТО. Каким был результат этих уступок? Три десятилетия замороженного конфликта и никакого урегулирования. Российские военные и оружие до сих пор остаются в Приднестровском регионе Молдовы, – напомнил министр.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что США не советовали Украине уступить территории ради урегулирования конфликта с Россией.

Таким образом она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что США якобы хотят, чтобы Киев пошел на уступки ради урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: Foreign Affairs