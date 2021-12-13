Во Львове в одном из жилых домов произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. По предварительной информации, взорвался бытовой газ.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на улице Замарстыновская, 28, в квартире на втором этаже трехэтажного дома произошел взрыв.

После него вспыхнул огонь. Спасателям через 20 минут после получения сообщения удалось локализовать пожар, а через 27 минут — полностью ликвидировать.

Сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям смогли спасти трех местных жителей. Пострадали три человека, которых госпитализировали в больницу с ожогами средней степени тяжести.

Заведующий отделением неотложной помощи 8-й больницы 1 ТМО Львова Олег Малетич в комментарии Фактам ICTV рассказал, что в их медицинское учреждение привезли двух пациентов с травмами от взрыва газовой колонки.

Женщина находится в тяжелом состоянии в реанимации, а у мужчины – состояние средней тяжести.

В результате взрыва разрушена межкомнатная перегородка. Огонь повредил деревянные перекрытия в квартире между вторым и третьим этажами.

Для ликвидации последствий взрыва и пожара привлекли 20 спасателей и четыре единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.