Под Киевом правоохранители обнаружили подпольный цех, который использовали для изготовления взрывчатки и оружия. Среди них – средства поражения на основе тротила и огнестрельное оружие с глушителями.

По данным Службы безопасности Украины, взрывчатку могли использовать для совершения терактов. Сотрудники СБУ проверяют информацию о возможной террористической угрозе.

Цех открыл местный житель Киевской области, ранее осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Он оборудовал подпольное здание на территории своего дома.

По предварительной информации, правонарушитель намеревался реализовать оружие и взрывчатку через собственные связи среди представителей криминалитета. Во время обысков нашли и обнаружили:

тротил и другие взрывоопасные вещества;

материалы для изготовления самодельной взрывчатки;

боевые гранаты;

огнестрельное оружие с глушителями;

почти 2 тыс. патронов разного калибра;

материалы для огнестрельного оружия;

лабораторное оборудование.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Правонарушителю вскоре сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают всех причастных людей.