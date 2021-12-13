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Факты / Украина / Общество

Изготавливали взрывчатку и оружие: под Киевом обнаружили подпольный цех

Юля Захарченко редактор ленты
Изготавливали взрывчатку и оружие: под Киевом обнаружили подпольный цех

Под Киевом правоохранители обнаружили подпольный цех, который использовали для изготовления взрывчатки и оружия. Среди них – средства поражения на основе тротила и огнестрельное оружие с глушителями.

По данным Службы безопасности Украины, взрывчатку могли использовать для совершения терактов. Сотрудники СБУ проверяют информацию о возможной террористической угрозе.

Цех открыл местный житель Киевской области, ранее осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Он оборудовал подпольное здание на территории своего дома.

По предварительной информации, правонарушитель намеревался реализовать оружие и взрывчатку через собственные связи среди представителей криминалитета. Во время обысков нашли и обнаружили:

  • тротил и другие взрывоопасные вещества;
  • материалы для изготовления самодельной взрывчатки;
  • боевые гранаты;
  • огнестрельное оружие с глушителями;
  • почти 2 тыс. патронов разного калибра;
  • материалы для огнестрельного оружия;
  • лабораторное оборудование.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Правонарушителю вскоре сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают всех причастных людей.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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