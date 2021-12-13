Под Киевом правоохранители обнаружили подпольный цех, который использовали для изготовления взрывчатки и оружия. Среди них – средства поражения на основе тротила и огнестрельное оружие с глушителями.
По данным Службы безопасности Украины, взрывчатку могли использовать для совершения терактов. Сотрудники СБУ проверяют информацию о возможной террористической угрозе.
Цех открыл местный житель Киевской области, ранее осужденный за изготовление самодельной взрывчатки. Он оборудовал подпольное здание на территории своего дома.
По предварительной информации, правонарушитель намеревался реализовать оружие и взрывчатку через собственные связи среди представителей криминалитета. Во время обысков нашли и обнаружили:
- тротил и другие взрывоопасные вещества;
- материалы для изготовления самодельной взрывчатки;
- боевые гранаты;
- огнестрельное оружие с глушителями;
- почти 2 тыс. патронов разного калибра;
- материалы для огнестрельного оружия;
- лабораторное оборудование.
Прокуратура открыла уголовное производство по статье 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Правонарушителю вскоре сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Продолжается досудебное расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства противоправной деятельности и устанавливают всех причастных людей.