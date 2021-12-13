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У Львові стався вибух у житловому будинку: постраждало троє людей

Юля Захарченко редакторка стрічки
У Львові стався вибух у житловому будинку: постраждало троє людей

У Львові в одному з житлових будинків стався вибух, після якого спалахнула пожежа. За попередньою інформацію, вибухнув побутовий газ.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на вулиці Замарстинівська, 28, у квартирі на другому поверсі триповерхового будинку стався вибух.

Після цього спалахнув вогонь. Рятувальникам через 20 хвилин після отримання повідомлення вдалося локалізувати пожежу, а ще через 27 хвилин – повністю ліквідувати.

Працівники служби з надзвичайних ситуацій змогли врятувати трьох місцевих жителів. Постраждали троє людей, яких госпіталізували до лікарні з опіками середнього ступеня тяжкості.

Завідувач відділення невідкладної допомоги 8-ї лікарні 1 ТМО Львова Олег Малетич у коментарі Фактам ICTV розповів, що до їхнього медичного закладу привезли двох пацієнтів із травмами від вибуху газової колонки.

Жінка перебуває у важкому стані в реанімації, а у чоловіка – стан середньої важкості.

Унаслідок вибуху зруйнована міжкімнатна перегородка. Вогонь пошкодив дерев’яне перекриття у квартирі між другим та третім поверхами.

Для ліквідації наслідків вибуху та пожежі залучили 20 рятувальників та чотири одиниці техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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