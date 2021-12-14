Трагедия в Виннице: в квартире угорела молодая пара, 27-летний мужчина скончался

27-летнего винничанина нашли мертвым в квартире на третьем этаже, а рядом – едва живую молодую женщину. Первой тревогу забила мать, которая не смогла дозвониться своему сыну. Она вызвала спасателей, которые пытались реанимировать обоих пострадавших, но спасти удалось только женщину. Скорая успела довести ее в больницу.

Врачи говорят, что девушка отравилась, скорее всего, угарным газом.

– Проводилась детоксикационная терапия и кислородная терапия – это основные мероприятия. Вовремя была доставлена, что позволило за сутки скорректировать ее состояние, – рассказал Богдан Трохименко, заместитель руководителя больницы экстренной медицинской помощи Винницы.

Ей тоже 27 лет. С погибшим мужчиной жили вместе. В то трагическое утро она готовила на кухне и мыла посуду, а что было дальше – не помнит. Девушка до сих пор не знает, что ее любимый умер.

В этом доме каждая квартира имеет индивидуальное отопление. Профилактические проверки вентиляционных каналов вроде бы проводят регулярно.

Однако председатель правления Ассоциации ОСМД Винницкой области Эльвира Мрясова говорит, что в квартире №7, где произошла трагедия, были проблемы, и владельцу даже выносили предписание.

– В этой квартире дымоходный котел. То есть котел не такой, что на улицу выходит, а в дымоходную трубу. Кухонная вытяжка запрещена к использованию при таких котлах, – объяснила она.

Главный инженер Винницагаза Евгений Марийчук сказал, что в случае работы принудительной вытяжки, конечно же, может пойти обратная тяга и, соответственно, продукты сгорания не будут удаляться через дымовой канал, а накапливаться в квартире.

Владелец квартиры исправил недостаток, но контролеры предполагают, что после проверки он вернул все, как было.

Что именно привело к гибели мужчины и отравлению его сожительницы, окончательно должно выяснить следствие. Трагедию пока расследуют как несчастный случай.