Трагедія у Вінниці: у квартирі вчаділа молода пара, 27-річний чоловік помер

27-річного вінничанина знайшли мертвим у квартирі на третьому поверсі, а поряд – ледь живу молоду жінку. Першою на сполох забила мати, яка не змогла додзвонитися до свого сина. Вона викликала рятувальників, які намагалися реанімувати обох потерпілим, але врятувати вдалося лише жінку. Швидка встигла довести її до лікарні.

Лікарі кажуть, що дівчина отруїлася, ймовірно, чадним газом.

– Проводилась детоксикаційна терапія і киснева терапія – це основні заходи. Вчасно була доставлена, що дало змогу за добу скорегувати її стан, – розповів Богдан Трохименко, заступник керівника лікарні екстреної медичної допомоги Вінниці.

Їй теж 27 років. Із загиблим чоловіком жили разом. Того трагічного ранку вона готувала на кухні й мила посуд, а що було далі – не пам’ятає. Дівчина й досі не знає, що її коханий помер.

У цьому будинку кожна квартира має індивідуальне опалення. Профілактичні перевірки вентиляційних каналів нібито проводять регулярно.

Проте голова правління Асоціації ОСББ Вінниччини Ельвіра Мрясова каже, що у квартирі №7, де сталася трагедія, були проблеми, і власникові навіть виносили припис.

– У цій квартирі димоходний котел. Тобто котел не такий, що на вулицю виходить, а в димоходну трубу. Кухонна витяжка заборонена до використання при таких котлах, – пояснила вона.

Головний інженер Вінницягазу Євген Марійчук сказав, що у разі роботи примусової витяжки, звісно ж, може піти зворотня тяга і, відповідно, продукти згорання не будуть видалятися через димовий канал, а накопичуватися в квартирі.

Власник квартири недолік виправив, але контролери припускають, що після перевірки він повернув усе, як було.

Що саме призвело до загибелі чоловіка та отруєння його співмешканки, остаточно має з’ясувати слідство. Трагедію поки розслідують як нещасний випадок.